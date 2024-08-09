Экс-замдиректора «Москонцерта» арестован по делу о взятке
Савеловский районный суд Москвы арестовал экс-заместителя генерального директора «Москонцерта» Максима Шатковского и начальника хозяйственного отдела организации Владислава Любичева. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В отношении Шатковского дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в отношении Любичева – по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Они останутся под стражей до 25 сентября.
17 июля был задержан бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал его до 16 сентября. Сторона защиты попыталась обжаловать арест, однако Мосгорсуд оставил постановление без изменения. По версии следствия, Кибовский незаконно получал денежные средства совместно с иными лицами за то, что создавал условия подконтрольным фирмам для участия в тендерах по завышенной стоимости. Общая сумма взяток, полученная Кибовским, составила более 100 млн руб.