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Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии

Ведомости

Пассажирский самолет ATR-72, рассчитанный на 68 пассажиров, разбился в бразильском городе Виньеду. Информации о жертвах пока нет, сообщает Globo.

Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Voepass Linhas Aéreas. Он летел из Каскавела в Гуарульюс.

«Больницы Виньеду и соседнего города Валиньюс мобилизованы для приема возможных пострадавших. На месте происшествия работают пожарная бригада, гражданская оборона и военная полиция», – говорится в материале.

По данным местной прессы, на борту самолета находилось 58 пассажиров и четыре члена экипажа, информация о пострадавших и погибших уточняется.

24 июля в столице Непала Катманду разбился самолет авиакомпании Saurya Airlines. На борту было 19 человек, 18 из них погибли: выжил только командир воздушного судна.

В январе 2023 г. в Непале разбился пассажирский самолет, который летел в Покхару из столицы Непала Катманду. Все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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