Пассажирский самолет потерпел крушение в Бразилии
Пассажирский самолет ATR-72, рассчитанный на 68 пассажиров, разбился в бразильском городе Виньеду. Информации о жертвах пока нет, сообщает Globo.
Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Voepass Linhas Aéreas. Он летел из Каскавела в Гуарульюс.
«Больницы Виньеду и соседнего города Валиньюс мобилизованы для приема возможных пострадавших. На месте происшествия работают пожарная бригада, гражданская оборона и военная полиция», – говорится в материале.
По данным местной прессы, на борту самолета находилось 58 пассажиров и четыре члена экипажа, информация о пострадавших и погибших уточняется.
24 июля в столице Непала Катманду разбился самолет авиакомпании Saurya Airlines. На борту было 19 человек, 18 из них погибли: выжил только командир воздушного судна.
В январе 2023 г. в Непале разбился пассажирский самолет, который летел в Покхару из столицы Непала Катманду. Все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли.