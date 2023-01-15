В Непале разбился пассажирский самолет с россиянами на борту

Телеканал News18 со ссылкой на официальные лица сообщал, что на месте крушения самолета, который упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары, обнаружены тела 45 человек. Тем временем Reuters со ссылкой на представителя авиационного управления Непала писал, что пока официально подтверждена информация о 40 жертвах. По данным представителя авиакомпании Сударшан Бартаулы, в самолете находились двое младенцев. Известно, что помимо россиян среди пассажиров были пятеро граждан Индии, один гражданин Ирландии, два гражданина Южной Кореи, один австралиец, один француз и один гражданин Аргентины.