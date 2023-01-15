В Непале разбился пассажирский самолет с россиянами на борту

В Непале разбился пассажирский самолет с россиянами на бортуПо предварительным данным, никто из 68 пассажиров и 4 членов экипажа не выжил
В Непале в воскресенье потерпел крушение пассажирский самолет, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду. По предварительным данным, все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли — об этом сообщил телеканал News18.
После первых сообщений о происшествии российское посольство в Непале сообщило, что на борту могли находиться четверо граждан России. После того, как начали появляться сведения о том, что в катастрофе никто не выжил, посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян.
«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», — сказал ТАСС Новиков.
При этом позднее в Telegram-канале посольства в Непале заявили, что судьба россиян из самолета ATR 72 выясняется, а посольство находится в тесном контакте с местными компетентными ведомствами. «15 января с. г. потерпел крушение самолет авиакомпании «Йети Эйр», выполнявший рейс номер YT 691 по маршруту Катманду — Покхара. На борту находилось 72 человека, из них четверо граждан России. Их судьба выясняется», — говорится в сообщении.
Самолет ATR 72 вылетел 15 января из международного аэропорта Трибхуван в Катманду в 10:33 и потерпел крушение при посадке. К месту происшествия была направлена спасательная группа. По данным Reuters, на склоне холма, где упало судно, работают «сотни спасателей».
Телеканал News18 со ссылкой на официальные лица сообщал, что на месте крушения самолета, который упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары, обнаружены тела 45 человек. Тем временем Reuters со ссылкой на представителя авиационного управления Непала писал, что пока официально подтверждена информация о 40 жертвах. По данным представителя авиакомпании Сударшан Бартаулы, в самолете находились двое младенцев. Известно, что помимо россиян среди пассажиров были пятеро граждан Индии, один гражданин Ирландии, два гражданина Южной Кореи, один австралиец, один француз и один гражданин Аргентины.
ATR72 — двухмоторный турбовинтовой самолет, который производят Airbus и итальянская Leonardo. По данным сайта отслеживания полетов FlightRadar24, возраст судна составлял 15 лет.
Премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров после авиакатастрофы, следует из заявления правительства.
Reuters отмечает, что сегодняшняя катастрофа стала самой масштабной за последние пять лет. Так, в марте 2018 г. потерпел крушение самолет USA-Bangla Dash 8, летевший из столицы Бангладеш Дакки, он разбился при посадке в Катманду. В результате аварии погиб 51 из 71 находившегося на борту человека.
Авиакатастрофы — не редкость в Непале, поскольку здесь расположены восемь из 14 самых высоких гор мира, в том числе Эверест, из-за чего, как отмечает агентство, погода может резко измениться и создать опасные условия для полета. Еще одна крупная авиакатастрофа в Непале произошла в прошлом году, 29 мая. Тогда в непальском районе Мустанг разбился самолет Tara Air, никто из 22 находившихся на борту человек не выжил.