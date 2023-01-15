Посольство: на борту упавшего в Непале самолета были россияне

Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился в Непале в воскресенье, на борту находились 72 человека, сообщало издание Kathmandu Post. Борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду. На появившихся в социальных сетях фотографиях и видео видны клубы дыма, поднимающиеся с места крушения, отмечает издание. К месту крушения на вертолете была направлена спасательная группа.