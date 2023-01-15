Посольство: на борту упавшего в Непале самолета были россияне
На борту разбившегося в воскресенье самолета находились, по предварительным данным, четверо граждан России, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Непале.
«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», — рассказали в посольстве.
Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился в Непале в воскресенье, на борту находились 72 человека, сообщало издание Kathmandu Post. Борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду. На появившихся в социальных сетях фотографиях и видео видны клубы дыма, поднимающиеся с места крушения, отмечает издание. К месту крушения на вертолете была направлена спасательная группа.
По информации Reuters, в результате крушения погибли как минимум 16 человек, а самолет развалился на части. По данным представителя авиакомпании, в числе пассажиров были два младенца и 10 иностранных граждан.