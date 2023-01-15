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В Непале разбился пассажирский самолет

Ведомости

Пассажирский самолет ATR 72 разбился в Непале, на борту находились 72 человека, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс.

Борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и потерпел крушение утром в воскресенье в районе Каски. По данным авиакомпании, самолет упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

На появившихся в социальных сетях фотографиях и видео видны клубы дыма, поднимающиеся с места крушения, отмечает издание. К месту крушения на вертолете была направлена спасательная группа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных