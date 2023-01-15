В Непале разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет ATR 72 разбился в Непале, на борту находились 72 человека, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс.
Борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и потерпел крушение утром в воскресенье в районе Каски. По данным авиакомпании, самолет упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
На появившихся в социальных сетях фотографиях и видео видны клубы дыма, поднимающиеся с места крушения, отмечает издание. К месту крушения на вертолете была направлена спасательная группа.