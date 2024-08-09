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Все пассажиры и экипаж упавшего в Бразилии самолета погибли

Ведомости

Все 58 пассажиров и четыре члена экипажа самолета ATR-7, потерпевшего крушение в Бразилии, погибли при падении. Об этом сообщает бразильское издание Estadao.

Самолет, вылетевший из Каскавела (штат Парана) в аэропорт Гуарульос в столичном регионе Сан-Паулу, разбился в городе Виньеду (провинция Сан-Паулу).

Мэр Каскавела Леоналду Параньос сообщил, что выживших нет. Самолет, принадлежавший компании Voepass Linhas Aéreas, упал жилом районе недалеко от автострады.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил почтить память жертв минутой молчания. Это это самая крупная авиакатастрофа в Бразилии с с 17 июля 2007 г., когда в результате крушения самолета погибли 199 человек.

Ранее сообщалось, что больницы Виньеду и соседнего города Валиньюс были мобилизованы для приема возможных пострадавших. На месте происшествия работают пожарная бригада, гражданская оборона и военная полиция

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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