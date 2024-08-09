Все пассажиры и экипаж упавшего в Бразилии самолета погибли
Все 58 пассажиров и четыре члена экипажа самолета ATR-7, потерпевшего крушение в Бразилии, погибли при падении. Об этом сообщает бразильское издание Estadao.
Самолет, вылетевший из Каскавела (штат Парана) в аэропорт Гуарульос в столичном регионе Сан-Паулу, разбился в городе Виньеду (провинция Сан-Паулу).
Мэр Каскавела Леоналду Параньос сообщил, что выживших нет. Самолет, принадлежавший компании Voepass Linhas Aéreas, упал жилом районе недалеко от автострады.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил почтить память жертв минутой молчания. Это это самая крупная авиакатастрофа в Бразилии с с 17 июля 2007 г., когда в результате крушения самолета погибли 199 человек.
Ранее сообщалось, что больницы Виньеду и соседнего города Валиньюс были мобилизованы для приема возможных пострадавших. На месте происшествия работают пожарная бригада, гражданская оборона и военная полиция