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НАК объявил о введении режима КТО в Белгородской области

Ведомости

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), пишет «РИА Новости».

Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской областях на фоне угроз, исходящих от Украины.

В связи с режимом КТО в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов, уточнили в НАК. В комитете добавили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в российских регионах.

Курская область подверглась массированной атаке ВСУ рано утром 6 августа, бои в регионе продолжаются четвертый день, в область подтягиваются резервы, за счет чего российская армия рассчитывает стабилизировать обстановку и отбросить противника. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. Режим КТО также предполагает установку ряда ограничений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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