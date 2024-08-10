НАК объявил о введении режима КТО в Белгородской области
В Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), пишет «РИА Новости».
Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской областях на фоне угроз, исходящих от Украины.
В связи с режимом КТО в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов, уточнили в НАК. В комитете добавили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в российских регионах.
Курская область подверглась массированной атаке ВСУ рано утром 6 августа, бои в регионе продолжаются четвертый день, в область подтягиваются резервы, за счет чего российская армия рассчитывает стабилизировать обстановку и отбросить противника. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.
Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. Режим КТО также предполагает установку ряда ограничений.