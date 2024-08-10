НАК объявил о введении режима КТО в Белгородской области

В связи с режимом КТО в трех регионах России предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов, уточнили в НАК. В комитете добавили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в российских регионах.