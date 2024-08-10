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Умер один из пострадавших после атаки БПЛА в Липецкой области

Ведомости

В больнице скончался один из пострадавших при атаке беспилотников в Липецкой области, в реанимации остается еще один человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ночь на 9 августа губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. За ночь было перехвачено и уничтожено 19 БПЛА над регионом, пострадали девять человек. По данным правительства, в больнице после произошедшего скончался уроженец Красноярского края 1997 г. р. Мужчина поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы. Травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении. 

«В реанимации остается один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение», – добавили в пресс-службе.

После атаки БПЛА по региону стало известно о возгорании на военном аэродроме, также был поврежден объект энергетической структуры. Эвакуация людей проводилась в четырех населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов в Липецкой области 9 августа ввели режим ЧС, который отменили в тот же день.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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