Умер один из пострадавших после атаки БПЛА в Липецкой области

В ночь на 9 августа губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. За ночь было перехвачено и уничтожено 19 БПЛА над регионом, пострадали девять человек. По данным правительства, в больнице после произошедшего скончался уроженец Красноярского края 1997 г. р. Мужчина поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы. Травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении.