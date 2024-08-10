Умер один из пострадавших после атаки БПЛА в Липецкой области
В больнице скончался один из пострадавших при атаке беспилотников в Липецкой области, в реанимации остается еще один человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ночь на 9 августа губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. За ночь было перехвачено и уничтожено 19 БПЛА над регионом, пострадали девять человек. По данным правительства, в больнице после произошедшего скончался уроженец Красноярского края 1997 г. р. Мужчина поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы. Травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью, говорится в сообщении.
«В реанимации остается один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение», – добавили в пресс-службе.
После атаки БПЛА по региону стало известно о возгорании на военном аэродроме, также был поврежден объект энергетической структуры. Эвакуация людей проводилась в четырех населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов в Липецкой области 9 августа ввели режим ЧС, который отменили в тот же день.