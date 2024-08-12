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Генпрокуратура: за шесть месяцев 2024 года удовлетворены иски на 3,2 млрд рублей

Ведомости

В первом полугодии 2024 г. российские суды рассмотрели 125 000 исков на 7,2 млрд руб., из них уже рассмотрено и удовлетворено 88 000 на 3,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По искам прокуроров более 1700 человек были обеспечены лекарствами, затраты на их покупку удалось возместить на сумму 8,6 млн руб., инвалидам предоставлено свыше 300 технических средств реабилитации, семьям участников спецоперации выплачено 10 млн руб.

По искам прокуроров восстановлены права 200 пострадавших от кибермошенников, в их пользу взыскано более 375 млн руб., в том числе с лиц, предоставивших мошенникам свои платежные реквизиты для обналичивания средств.

12 августа стало известно, что мошенники начали использовать новую схему с порталом «Госуслуги» и приложением для электронной подписи «Госключ». Ее жертвами становятся люди пенсионного и среднего возраста. Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе». Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ, после этого ей звонит мошенник и под видом сотрудника правоохранительных органов убеждает подписать доверенность из-за того, что все счета якобы скомпрометированы. Затем звонит второй мошенник – уже якобы настоящий правоохранитель, уверяющий, что деньги нужно перевести на «безопасный счет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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