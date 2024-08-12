Генпрокуратура: за шесть месяцев 2024 года удовлетворены иски на 3,2 млрд рублей

12 августа стало известно, что мошенники начали использовать новую схему с порталом «Госуслуги» и приложением для электронной подписи «Госключ». Ее жертвами становятся люди пенсионного и среднего возраста. Сначала мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе». Жертве приходит уведомление о том, что нужно подписать документ, после этого ей звонит мошенник и под видом сотрудника правоохранительных органов убеждает подписать доверенность из-за того, что все счета якобы скомпрометированы. Затем звонит второй мошенник – уже якобы настоящий правоохранитель, уверяющий, что деньги нужно перевести на «безопасный счет».