Суд приговорил главу узбекского землячества к четырем годам колонии
Ступинский суд Москвы приговорил главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова к четырем годам колонии за разжигание межнациональной розни. Поводом для возбуждения дела послужили посты с оскорбительными высказываниями в участников боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждает сторона обвинения, Баратов совместно с соучастниками в декабре 2023 г. разместил на своей странице в соцсети изображение с картинкой курицы и оскорбительным текстом. По результатам психолого-лингвистической судебной экспертизы, следствие утвердило, что текст содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации и участникам специальной военной операции.
7 августа стало известно, что Генпрокуратура РФ направила с суд дело против экс-посла Украины Врублевского. В августе 2022 г. Врублевский, будучи чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане, в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». В связи с этим МИД республики выразил ему протест. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписалуказ об увольнении посла.