Суд приговорил главу узбекского землячества к четырем годам колонии

7 августа стало известно, что Генпрокуратура РФ направила с суд дело против экс-посла Украины Врублевского. В августе 2022 г. Врублевский, будучи чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане, в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». В связи с этим МИД республики выразил ему протест. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписалуказ об увольнении посла.