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Суд приговорил главу узбекского землячества к четырем годам колонии

Ведомости

Ступинский суд Москвы приговорил главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова к четырем годам колонии за разжигание межнациональной розни. Поводом для возбуждения дела послужили посты с оскорбительными высказываниями в участников боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждает сторона обвинения, Баратов совместно с соучастниками в декабре 2023 г. разместил на своей странице в соцсети изображение с картинкой курицы и оскорбительным текстом. По результатам психолого-лингвистической судебной экспертизы, следствие утвердило, что текст содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации и участникам специальной военной операции.

7 августа стало известно, что Генпрокуратура РФ направила с суд дело против экс-посла Украины Врублевского. В августе 2022 г. Врублевский, будучи чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане, в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». В связи с этим МИД республики выразил ему протест. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписалуказ об увольнении посла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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