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Генпрокуратура РФ направила с суд дело против экс-посла Украины Врублевского

Ведомости

Генеральная прокуратура России направила на рассмотрение Басманного суда Москвы уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщается на сайте ведомства.

В августе 2022 г. Врублевский, будучи чрезвычайным и полномочным послом в Казахстане, в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». В связи с этим МИД республики выразил ему протест. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла.

В России в отношении Врублевского было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). В марте Басманный суд заочно арестовал экс-дипломата, он объявлен в международный розыск. Также бывший украинский посол числится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации Генпрокуратуры, судебное разбирательство будет вестись без присутствия обвиняемого.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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