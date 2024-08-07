Генпрокуратура РФ направила с суд дело против экс-посла Украины Врублевского

В России в отношении Врублевского было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). В марте Басманный суд заочно арестовал экс-дипломата, он объявлен в международный розыск. Также бывший украинский посол числится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации Генпрокуратуры, судебное разбирательство будет вестись без присутствия обвиняемого.