Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД из-за высказывания об убийстве русских
Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики и выразили протест, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Поводом стало интервью посла казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, которое Врублевский дал 21 августа.
«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», – сказано в заявлении.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала видеофрагмент, в котором Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». Она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима».
Позже высказывания посла также осудили члены Ассамблеи народа Казахстана. Там подчеркнули, что дипломатия должна служить «идеалам мира и сотрудничества», а не способствовать разжиганию ненависти и вражды.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку заявлениям посла Украины. «Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России», – говорится на сайте СК.
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