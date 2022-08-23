Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД из-за высказывания об убийстве русских

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала видеофрагмент, в котором Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». Она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима».