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Политика

Посла Украины в Казахстане вызвали в МИД из-за высказывания об убийстве русских

Ведомости

Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики и выразили протест, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Поводом стало интервью посла казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, которое Врублевский дал 21 августа.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», – сказано в заявлении.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала видеофрагмент, в котором Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». Она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима».

Позже высказывания посла также осудили члены Ассамблеи народа Казахстана. Там подчеркнули, что дипломатия должна служить «идеалам мира и сотрудничества», а не способствовать разжиганию ненависти и вражды. 

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку заявлениям посла Украины. «Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России», – говорится на сайте СК. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных