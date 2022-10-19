Зеленский уволил посла в Казахстане после высказываний о русских

В начале октября о решении Украины сменить посла в Казахстане сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Он уточнил, что временная кандидатура уже рассматривается, в ближайшее время она будет назначена. По словам Смадиярова, украинская сторона с пониманием отнеслась к позиции Казахстана о неприемлемости высказываний Врублевского.