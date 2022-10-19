Зеленский уволил посла в Казахстане после высказываний о русских
Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского. Указ об этом опубликован на сайте украинского президента.
«Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — говорится в документе.
В начале октября о решении Украины сменить посла в Казахстане сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Он уточнил, что временная кандидатура уже рассматривается, в ближайшее время она будет назначена. По словам Смадиярова, украинская сторона с пониманием отнеслась к позиции Казахстана о неприемлемости высказываний Врублевского.
23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских и выразил ему протест. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания.
В начале сентября источник ТАСС сообщил, что власти Казахстана потребовали от украинского посла покинуть страну. Однако информацию опровергли в МИДе республики. Там заявили, что Врублевский находится в отпуске.
Позже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заметила, что Врублевский вновь появляется на дипломатических приемах в Астане в качестве главы дипмиссии. Она выразила надежду на то, что Астана «не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве» и примет меры к скорейшей окончательной высылке украинского дипломата.
После заявления Захаровой МИД Казахстана вызвал российского посла в республике Алексея Бородавкина. В казахстанском министерстве заявили, что слова Захаровой «не соответствуют духу равноправного стратегического партнерства», с российским послом состоялся «довольно жесткий» разговор.
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