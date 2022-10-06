МИД Казахстана пригласил посла России после слов Захаровой об украинском дипломате

23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских и выразил ему протест. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания о русских.