МИД Казахстана пригласил посла России после слов Захаровой об украинском дипломате
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин был приглашен в МИД республики для обсуждения высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском дипломате Петре Врубелевском, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахского внешнеполитического ведомства.
«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — отметили в пресс-службе.
23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских и выразил ему протест. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания о русских.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, выразила надежду, что Астана «не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве» и примет меры к скорейшей окончательной высылке украинского дипломата.
После этого стало известно, что Украина приняла решение назначить другого посла в Казахстане. Временная кандидатура уже рассматривается, в ближайшее время она будет назначена. В МИДе республики пояснили, что Врубелевский «имеет нежелательный статус» в Казахстане.
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