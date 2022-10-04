МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского посла в республике

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где Врублевский сообщил, что украинская сторона старается «убить как можно больше русских». МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест. Это высказывание также осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата. После этого Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания и выехал из страны.