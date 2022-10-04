МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского посла в республике
МИД РФ вызвал посла Казахстана в России Ермека Кошербаева из-за неприемлемой ситуации с украинским послом в республике Петром Врублевским, следует из комментария официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — говорится в сообщении.
Захарова выразила надежду на то, что Астана «не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве» и примет меры к скорейшей окончательной высылке украинского дипломата.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где Врублевский сообщил, что украинская сторона старается «убить как можно больше русских». МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест. Это высказывание также осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата. После этого Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания и выехал из страны.
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