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МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского посла в республике

Ведомости

МИД РФ вызвал посла Казахстана в России Ермека Кошербаева из-за неприемлемой ситуации с украинским послом в республике Петром Врублевским, следует из комментария официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — говорится в сообщении.

Захарова выразила надежду на то, что Астана «не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве» и примет меры к скорейшей окончательной высылке украинского дипломата. 

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где Врублевский сообщил, что украинская сторона старается «убить как можно больше русских». МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест. Это высказывание также осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата. После этого Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания и выехал из страны.

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Ранее по теме: МИД Казахстана сообщил, что не выдворял посла Украины из-за его слов о русских

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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