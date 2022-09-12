МИД Казахстана сообщил, что не выдворял посла Украины из-за его слов о русских

«Как мы сообщали, посол Украины находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали», – сказал он. Представитель МИДа страны также допустил, что Врублевский сейчас консультируется со своим руководством в Киеве о своей дальнейшей карьере.