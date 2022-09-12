МИД Казахстана сообщил, что не выдворял посла Украины из-за его слов о русских
МИД Казахстана не требовал от украинского посла в Нур-Султане Петра Врублевского покинуть страну из-за его слов об убийстве русских. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров, передает «Интерфакс».
«Как мы сообщали, посол Украины находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали», – сказал он. Представитель МИДа страны также допустил, что Врублевский сейчас консультируется со своим руководством в Киеве о своей дальнейшей карьере.
23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». На заявление дипломата обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима».
МИД Казахстана выразил протест Врублевскому, а также заявил о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку заявлениям дипломата. Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания, а СМИ сообщили о его отъезде из страны по требованию Нур-Султана.
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