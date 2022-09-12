Газета
Политика

МИД Казахстана сообщил, что не выдворял посла Украины из-за его слов о русских

Ведомости

МИД Казахстана не требовал от украинского посла в Нур-Султане Петра Врублевского покинуть страну из-за его слов об убийстве русских. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров, передает «Интерфакс».

«Как мы сообщали, посол Украины находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали», – сказал он. Представитель МИДа страны также допустил, что Врублевский сейчас консультируется со своим руководством в Киеве о своей дальнейшей карьере.

23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову ​​Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». На заявление дипломата обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима». 

МИД Казахстана выразил протест Врублевскому, а также заявил о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку заявлениям дипломата. Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания, а СМИ сообщили о его отъезде из страны по требованию Нур-Султана.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных