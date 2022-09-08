ТАСС: украинский посол покинул Нур-Султан по требованию властей Казахстана
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинул республику по требованию казахстанских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», — заявил собеседник агентства.
В то же время МИД Казахстана не подтвердил ТАСС информацию о «выдворении» посла из страны. В ведомстве рассказали, что Врублевский находится в отпуске.
23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». На заявление дипломата обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима».
МИД Казахстана выразил протест Врублевскому, а также заявил о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку заявлениям дипломата.
Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания о русских.
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