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ТАСС: украинский посол покинул Нур-Султан по требованию властей Казахстана

Ведомости

Посол Украины в Казахстане Петр ​​Врублевский покинул республику по требованию казахстанских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву», — заявил собеседник агентства. 

В то же время МИД Казахстана не подтвердил ТАСС информацию о «выдворении» посла из страны. В ведомстве рассказали, что Врублевский находится в отпуске. 

23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову ​​Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». На заявление дипломата обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима». 

МИД Казахстана выразил протест Врублевскому, а также заявил о «неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать оценку заявлениям дипломата.

Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания о русских.

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Ранее по теме: Посол Украины в Казахстане принес извинения за высказывания о русских

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных