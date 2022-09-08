ТАСС: украинский посол покинул Нур-Султан по требованию властей Казахстана

23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову ​​Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». На заявление дипломата обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что «такое может говорить только посол террористического режима».