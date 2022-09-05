Посол Украины в Казахстане принес извинения за высказывания о русских
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания о русских, сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где Врублевский сообщил, что украинская сторона старается «убить как можно больше русских». МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест. Это высказывание также осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата.
«Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]», — отметил Смадияров (цитата по ТАСС).
Врубелевский занимает должность посла Украины в Нур-Султане с 2020 г. До этого он был советником-посланником посольства Украины в Белоруссии.
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