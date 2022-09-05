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Посол Украины в Казахстане принес извинения за высказывания о русских

Ведомости

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания о русских, сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где Врублевский сообщил, что украинская сторона старается «убить как можно больше русских». МИД республики вызвал посла в ведомство и выразил протест. Это высказывание также осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить посла персоной нон грата.

«Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]», — отметил Смадияров (цитата по ТАСС).

Врубелевский занимает должность посла Украины в Нур-Султане с 2020 г. До этого он был советником-посланником посольства Украины в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных