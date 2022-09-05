Посол Украины в Казахстане принес извинения за высказывания о русских

«Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния [из-за ситуации на Украине]», — отметил Смадияров (цитата по ТАСС).