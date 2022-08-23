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МИД связал высказывания украинского посла с террористической сущностью Киева

Ведомости

Высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских вновь доказывают террористическую сущность киевского режима, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», – говорится в сообщении.

Захарова добавила, что посол, находясь в стране с 3 млн русских, фактически призывает их уничтожать вместо того, чтобы укреплять двусторонние отношения. Представитель МИДа также выразила уверенность, что высказывания Врублевского не останутся без ответа в Нур-Султане.

Накануне Захарова обратила внимание на интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала видеофрагмент, в котором Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских».

Позже высказывания Врублевского осудили члены Ассамблеи народа Казахстана, посла также вызвали в МИД республики и выразили протест. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил следователям дать оценку заявлениям посла Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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