МИД связал высказывания украинского посла с террористической сущностью Киева
Высказывания посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских вновь доказывают террористическую сущность киевского режима, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Заявления Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной», – говорится в сообщении.
Захарова добавила, что посол, находясь в стране с 3 млн русских, фактически призывает их уничтожать вместо того, чтобы укреплять двусторонние отношения. Представитель МИДа также выразила уверенность, что высказывания Врублевского не останутся без ответа в Нур-Султане.
Накануне Захарова обратила внимание на интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала видеофрагмент, в котором Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских».
Позже высказывания Врублевского осудили члены Ассамблеи народа Казахстана, посла также вызвали в МИД республики и выразили протест. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил следователям дать оценку заявлениям посла Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.