МИД связал высказывания украинского посла с террористической сущностью Киева

Захарова добавила, что посол, находясь в стране с 3 млн русских, фактически призывает их уничтожать вместо того, чтобы укреплять двусторонние отношения. Представитель МИДа также выразила уверенность, что высказывания Врублевского не останутся без ответа в Нур-Султане.