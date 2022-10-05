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Украина сменит посла в Казахстане после скандальных высказываний

Ведомости

Украина приняла решение сменить посла в Казахстане после скандальных высказываний дипломата Петра Врублевского о русских. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

«В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане», — сказал Смадияров. Он уточнил, что временная кандидатура уже рассматривается, в ближайшее время она будет назначена.

По словам Смадиярова, посол Украины Петр Врублевский «имеет нежелательный статус» в Казахстане, с ним в ближайшее время никаких встреч не планируется. При этом представитель казахстанского МИДа отметил, что к украинскому дипломату не может быть применена уголовная ответственность из-за его дипломатической неприкосновенности. Смадияров уточнил, что Врублевский покинет страну, как только будет назначен новый посол.

В МИД Казахстана также рассказали, что довели до украинской стороны свою позицию о неприемлемости провокационных слов Врублевского. «Украинская сторона с пониманием восприняла это, и была достигнута договоренность об отзыве», — сообщил Смадияров.

23 августа МИД Казахстана вызвал украинского посла из-за его слов об убийстве русских и выразил ему протест. В интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что Украина «старается убить как можно больше русских». Позже Врублевский принес извинения МИДу Казахстана за свои высказывания о русских.

Позже источник ТАСС сообщил, что власти Казахстана потребовали от украинского посла покинуть страну. Однако информацию опровергли в МИДе республики. Там заявили, что Врублевский находится в отпуске.

Накануне МИД России вызвал посла Казахстана в РФ Ермека Кошербаева из-за возвращения Врублевского в республику. В ведомстве отметили, что украинский посол был замечен на дипломатическом приеме в качестве главы дипмиссии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что Астана «не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве» и примет меры к скорейшей окончательной высылке украинского дипломата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных