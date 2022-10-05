Украина сменит посла в Казахстане после скандальных высказываний

По словам Смадиярова, посол Украины Петр Врублевский «имеет нежелательный статус» в Казахстане, с ним в ближайшее время никаких встреч не планируется. При этом представитель казахстанского МИДа отметил, что к украинскому дипломату не может быть применена уголовная ответственность из-за его дипломатической неприкосновенности. Смадияров уточнил, что Врублевский покинет страну, как только будет назначен новый посол.