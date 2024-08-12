Глава «Военторга» обжаловал арест по делу о хищениях по контрактам с Минобороны

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 30 июля 2024 г. По версии следствия, в 2019 г. генеральный директор и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.