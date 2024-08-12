Глава «Военторга» обжаловал арест по делу о хищениях по контрактам с Минобороны
Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова, арестованного по делу о хищениях по контрактам для Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
«Апелляционная жалоба защиты подсудимого Павлова зарегистрирована», – говорится в сообщении.
Защита второго фигуранта по делу «Военторга», предпринимателя Тимура Исакова, также обжаловала его арест.
1 августа Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Павлову меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 30 июля 2024 г. По версии следствия, в 2019 г. генеральный директор и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.
Соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб., что причинило особо крупный ущерб военному ведомству.
В тот же день суд арестовал Исакова. Он, как и Павлов, будет находиться в СИЗО до 30 сентября.