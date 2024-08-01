Суд арестовал главу «Военторга» по делу о хищениях по контрактам для Минобороны

Уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 30 июля 2024 г., следует из оглашенных в суде материалов. 31 июля у Павлова были проведены обыски, следствие предъявило ему обвинение. Ночь перед судом 67-летний гендиректор «Военторга» провел в ИВС. В суде он рассказал, что у него четыре совершеннолетних ребенка и пять внуков, соответственно, скрываться от следствия он не собирается.