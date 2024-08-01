Суд арестовал главу «Военторга» по делу о хищениях по контрактам для Минобороны

Суд арестовал главу «Военторга» по делу о хищениях по контрактам для МинобороныВладимир Павлов не признает вину
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании генеральному директоры АО «Военторг» Владимиру Павлову меры пресечения в виде заключения под стражу, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. В СИЗО Павлов будет находиться до 30 сентября, огласила решение судья.
Уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 30 июля 2024 г., следует из оглашенных в суде материалов. 31 июля у Павлова были проведены обыски, следствие предъявило ему обвинение. Ночь перед судом 67-летний гендиректор «Военторга» провел в ИВС. В суде он рассказал, что у него четыре совершеннолетних ребенка и пять внуков, соответственно, скрываться от следствия он не собирается.
По версии следствия, в 2019 г. руководитель и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб.
Соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб., что принесло особо крупный ущерб военному ведомству.