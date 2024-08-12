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Проректор дипакадемии МИД РФ сравнил атаку на Курск с вторжением в Дагестан

Ведомости

Проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович назвал неслучайным совпадением тот факт, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на границу в Курской области началась ровно через четверть века после вторжения в Дагестан террористических отрядов Шамиля Басаева и Хаттаба. Заявление Карповича опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Тогда, 7 августа 1999 г., боевики Шамиля Басаева и Хаттаба, явно направляемые извне, вошли в Дагестан в надежде подтолкнуть Россию к окончательной дезинтеграции, нанести сокрушительный удар по ее государственности. Результат, как мы знаем, получился прямо противоположным», – отметил проректор.

По его словам, на данный момент Россия оказалась перед экзистенциальной угрозой – как и в 1999 г.: «элитные группы», задающие тон в США и Европе, открыто намерены добиться окончательного решения «русского вопроса».

Карпович подчеркнул, что Россия прошла «точку невозврата» и строит новый, «стрессоустойчивый тип государственности на десятилетия вперед».

12 августа врио губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов региона. Глубина проникновения на территорию области составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ.

В этот же день Минобороны России заявило о доставке дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области. На место прибывают личный состав, боевая техника, боеприпасы и другие грузы для боевой работы и всестороннего обеспечения войск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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