Проректор дипакадемии МИД РФ сравнил атаку на Курск с вторжением в Дагестан

В этот же день Минобороны России заявило о доставке дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области. На место прибывают личный состав, боевая техника, боеприпасы и другие грузы для боевой работы и всестороннего обеспечения войск.