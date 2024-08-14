«Ростех» предложил ввести годовую отсрочку от армии для выпускников

«И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована. Важно, чтобы специалист хотя бы год отработал на своем рабочем месте, у него появился интерес к этой сфере деятельности, приверженность к работодателю, чтобы он применил полученные знания на производстве», – отметил Волобуев.