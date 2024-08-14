«Ростех» предложил ввести годовую отсрочку от армии для выпускников
Госкорпорация «Ростех» предложила ввести годовую отсрочку от армии для выпускников высших и профессиональных учебных заведений. Планируется, что за этот год выпускники смогут устроиться в ОПК, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
По словам заместителя генерального директора Ростеха Николая Волобуева, выпускник после окончания обучения уходит в армию, а спустя год он возвращается, при этом все, что он учил в течение 3-5 лет, – забывается за это время.
«И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована. Важно, чтобы специалист хотя бы год отработал на своем рабочем месте, у него появился интерес к этой сфере деятельности, приверженность к работодателю, чтобы он применил полученные знания на производстве», – отметил Волобуев.
Также Волобуев предложил ввести целевое обучение в учреждениях среднего профессионального образования по аналогии с высшим образованием.
17 июля Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России (СКР). Правительство России внесло законопроект в Госдуму в феврале 2024 г., он был принят 9 июля. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».