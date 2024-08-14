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«Ростех» предложил ввести годовую отсрочку от армии для выпускников

Ведомости

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести годовую отсрочку от армии для выпускников высших и профессиональных учебных заведений. Планируется, что за этот год выпускники смогут устроиться в ОПК, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

По словам заместителя генерального директора Ростеха Николая Волобуева, выпускник после окончания обучения уходит в армию, а спустя год он возвращается, при этом все, что он учил в течение 3-5 лет, – забывается за это время.

«И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована. Важно, чтобы специалист хотя бы год отработал на своем рабочем месте, у него появился интерес к этой сфере деятельности, приверженность к работодателю, чтобы он применил полученные знания на производстве», – отметил Волобуев.

Также Волобуев предложил ввести целевое обучение в учреждениях среднего профессионального образования по аналогии с высшим образованием.

17 июля Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России (СКР). Правительство России внесло законопроект в Госдуму в феврале 2024 г., он был принят 9 июля. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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