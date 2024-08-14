Суд заочно арестовал националиста Поткина по делу о хищении у вкладчиков
Националист Александр Поткин (Белов) был объявлен в розыск по делу о хищении денег у вкладчиков «БТА банка» и легализации денежных средств, московский суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Поткин обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.
Поткин был задержан в октябре 2014 г. по делу о хищении $5 млрд у вкладчиков «БТА банка». В августе 2016 г. его приговорили к 7,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме и легализации похищенных средств. Позднее срок по делу об экстремизме сократили до 3,5 года. Срок по делу об экстремизме истек в апреле 2018 г. О повторном объявлении Поткина в розыск стало известно в феврале этого года.
Как установил суд, Поткин выполнял поручения экс-владельца банка и бывшего министра энергетики Казахстана Мухтара Аблязова и управлял имуществом, приобретенным на выведенные из банка средства.
Аблязов в 2020 г. был заочно приговорен Таганским судом Москвы к 15 годам колонии, в Казахстане – к пожизненному заключению. Сейчас Аблязов проживает во Франции. Его выдачи требовали власти Казахстана, России и Украины.