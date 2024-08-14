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Суд заочно арестовал националиста Поткина по делу о хищении у вкладчиков

Ведомости

Националист Александр Поткин (Белов) был объявлен в розыск по делу о хищении денег у вкладчиков «БТА банка» и легализации денежных средств, московский суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Поткин обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Поткин был задержан в октябре 2014 г. по делу о хищении $5 млрд у вкладчиков «БТА банка». В августе 2016 г. его приговорили к 7,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме и легализации похищенных средств. Позднее срок по делу об экстремизме сократили до 3,5 года. Срок по делу об экстремизме истек в апреле 2018 г. О повторном объявлении Поткина в розыск стало известно в феврале этого года.

Как установил суд, Поткин выполнял поручения экс-владельца банка и бывшего министра энергетики Казахстана Мухтара Аблязова и управлял имуществом, приобретенным на выведенные из банка средства.

Аблязов в 2020 г. был заочно приговорен Таганским судом Москвы к 15 годам колонии, в Казахстане – к пожизненному заключению. Сейчас Аблязов проживает во Франции. Его выдачи требовали власти Казахстана, России и Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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