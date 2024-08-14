Суд заочно арестовал националиста Поткина по делу о хищении у вкладчиков

Поткин был задержан в октябре 2014 г. по делу о хищении $5 млрд у вкладчиков «БТА банка». В августе 2016 г. его приговорили к 7,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме и легализации похищенных средств. Позднее срок по делу об экстремизме сократили до 3,5 года. Срок по делу об экстремизме истек в апреле 2018 г. О повторном объявлении Поткина в розыск стало известно в феврале этого года.