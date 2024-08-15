Суд признал законным срок экс-аспиранту МГУ Мифтахову за оправдание терроризма
Апелляционный военный суд признал законным приговор Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову к четырем годам колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Светлана Сидоркина.
«Апелляционный суд отклонил нашу жалобу, приговор вступил в силу», – уточнила Сидоркина.
28 марта Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал Мифтахова виновным в оправдании терроризма. Бывшего аспиранта приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Мифтахова задержали в сентябре прошлого года на выходе из колонии после отбытия наказания по делу о хулиганстве. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Из материалов дела следует, что Мифтахов во время разговоров в колонии одобрил действия террориста, совершившего самоподрыв в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 г. Вину он не признал.
Мифтахов был впервые задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. 7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу – о поджоге офиса «Единой России» в Ховрине в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. В середине января 2021 г. Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил его к шести годам колонии. Мифтахов тогда также не признал вину.