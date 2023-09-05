Бывшего аспиранта МГУ Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризма
Первомайский районный суд Кирова арестовал до 3 ноября бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом рассказала адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.
4 сентября сотрудники ФСБ задержали Мифтахова в рамках нового уголовного дела, когда тот выходил из колонии, где уже отбыл срок по делу о хулиганстве. Ему уже предъявили обвинение. Максимальное наказание по статье об оправдании терроризма составляет лишение свободы сроком до пяти лет.
Мифтахов был впервые задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. 7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — о поджоге офиса «Единой России» в Ховрине в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).
В середине января 2021 г. Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил его к шести годам колонии. Мифтахов не признал вину, назвав уголовное дело против себя сфабрикованным. Во время следствия он заявлял о пытках силовиками, об этом факте также заявляли правозащитники. Правоохранители отрицают это.