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Общество

Бывшего аспиранта МГУ Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризма

Ведомости

Первомайский районный суд Кирова арестовал до 3 ноября бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом рассказала адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.

4 сентября сотрудники ФСБ задержали Мифтахова в рамках нового уголовного дела, когда тот выходил из колонии, где уже отбыл срок по делу о хулиганстве. Ему уже предъявили обвинение. Максимальное наказание по статье об оправдании терроризма составляет лишение свободы сроком до пяти лет. 

Мифтахов был впервые задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. 7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — о поджоге офиса «Единой России» в Ховрине в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

В середине января 2021 г. Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил его к шести годам колонии. Мифтахов не признал вину, назвав уголовное дело против себя сфабрикованным. Во время следствия он заявлял о пытках силовиками, об этом факте также заявляли правозащитники. Правоохранители отрицают это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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