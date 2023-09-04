ФСБ задержала бывшего аспиранта МГУ Мифтахова по новому уголовному делу
Сотрудники ФСБ задержали бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела. Об этом в комментарии ТАСС сообщила адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.
«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», – сказала она.
Сидоркина уточнила, что заседание по избранию меры пресечения состоится утром 5 сентября в Первомайском районном суде Кирова. По ее словам, обвинение будет настаивать на избрании Мифтахову меры пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия.
Мифтахов был задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. 7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).
В середине января 2021 г. Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным и приговорил его к шести годам колонии. Мифтахов не признал вину, назвав уголовное дело против себя сфабрикованным. Во время следствия он заявлял о пытках силовиками, об этом факте также заявляли правозащитники. Правоохранители отрицают это.