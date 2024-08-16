Погиб один из пилотов потерпевшего крушение в Иркутской области ТУ-22М3
Погиб один из пилотов военного самолета ТУ-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на командование Минобороны.
«У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали», – добавил Кобзев.
Бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе Иркутской области 15 августа. По предварительным сведениям, причиной аварии стала техническая неисправность. Четыре пилота катапультировались, их всех нашли в тот же день.
Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.