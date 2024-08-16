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Погиб один из пилотов потерпевшего крушение в Иркутской области ТУ-22М3

Ведомости

Погиб один из пилотов военного самолета ТУ-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на командование Минобороны.

«У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали», – добавил Кобзев.

Бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе Иркутской области 15 августа. По предварительным сведениям, причиной аварии стала техническая неисправность. Четыре пилота катапультировались, их всех нашли в тот же день.

Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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