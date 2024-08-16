Погиб один из пилотов потерпевшего крушение в Иркутской области ТУ-22М3

Бомбардировщик Ту-22М3 упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе Иркутской области 15 августа. По предварительным сведениям, причиной аварии стала техническая неисправность. Четыре пилота катапультировались, их всех нашли в тот же день.