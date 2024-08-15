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В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

Это произошло во время планового полета
Екатерина Щербинина
Alex Beltyukov / RuSpotters Team

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет», – рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, и на земле разрушений нет. По предварительным сведениям, причиной аварии стала техническая неисправность.

Как уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, падение случилось недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе. Четыре пилота катапультировались, их всех уже нашли, подтвердил глава региона.

«Разумеется, к месту происшествия выехали соответствующие службы, поэтому точная информация будет позднее. Попрошу не поддаваться панике», – призвал Кобзев.

В предыдущие два месяца Минобороны РФ также заявляло о крушении самолетов Су-34 при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов. 27 июля сообщалось о происшествии в Волгоградской области, летчики успели катапультироваться и выжить. Полет выполнялся без боекомплекта, и на земле разрушений не было, утверждало Минобороны. 11 июня Су-34 рухнул в горах Северной Осетии, экипаж погиб. В обоих случаях предварительной причиной аварий называлась техническая неисправность.

19 апреля Ту-22М3 ВКС России упал в поле в Красногвардейском округе Ставрополья. По данным Минобороны РФ, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики успели катапультироваться, но один из них погиб. По предварительной информации, аварию вызвала техническая неисправность.

Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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