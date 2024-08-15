В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

В предыдущие два месяца Минобороны РФ также заявляло о крушении самолетов Су-34 при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов. 27 июля сообщалось о происшествии в Волгоградской области, летчики успели катапультироваться и выжить. Полет выполнялся без боекомплекта, и на земле разрушений не было, утверждало Минобороны. 11 июня Су-34 рухнул в горах Северной Осетии, экипаж погиб. В обоих случаях предварительной причиной аварий называлась техническая неисправность.