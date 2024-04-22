На месте падения Ту-22М3 на Ставрополье нашли черные ящики
В Ставропольском крае обнаружили черные ящики ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«На месте падения самолета обнаружены черные ящики – параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что четвертый член экипажа до сих пор не найден.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, состояние черных ящиков удовлетворительное, их планируют расшифровать в одном из научно-исследовательских институтов Подмосковья.
19 апреля в Ставропольском крае потерпел крушение дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. По данным Минобороны, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались, трое членов экипажа были найдены и эвакуированы.
В ведомстве уточнили, что на борту не было боекомплекта. В результате падения разрушений нет. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.