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На месте падения Ту-22М3 на Ставрополье нашли черные ящики

Ведомости

В Ставропольском крае обнаружили черные ящики ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На месте падения самолета обнаружены черные ящики – параметрический и речевой самописцы. Они отправлены на расшифровку в военную лабораторию», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что четвертый член экипажа до сих пор не найден.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, состояние черных ящиков удовлетворительное, их планируют расшифровать в одном из научно-исследовательских институтов Подмосковья.

19 апреля в Ставропольском крае потерпел крушение дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. По данным Минобороны, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались, трое членов экипажа были найдены и эвакуированы.

В ведомстве уточнили, что на борту не было боекомплекта. В результате падения разрушений нет. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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