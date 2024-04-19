Минобороны сообщило о крушении Ту-22М3 в Ставропольском крае
В Ставропольском крае потерпел крушение дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались, трое членов экипажа уже найдены и эвакуированы. Сейчас идут поиски еще одного летчика.
В Минобороны уточнили, что на борту не было боекомплекта. В результате падения разрушений нет, уточнили там. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
Ранее 19 апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении самолета в поле в Красногвардейском округе. Обошлось без разрушений и жертв, уточнил он. По словам губернатора, найдены двое катапультировавшихся летчиков, их госпитализировали.
Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.