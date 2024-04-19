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В Ставропольском крае в поле упал небольшой самолет

Ведомости

В Ставропольском крае на поле упал самолет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», – написал он.

Инцидент произошел на территории Красногвардейского округа. Губернатор не уточнил тип самолета. Причины произошедшего также не приводятся.

Позже Владимиров уточнил, что двоих катапультировавшихся летчиков нашли, они живы. По данным губернатора, летчиков увезли в больницу.

12 апреля вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкалье. По данным следствия, в 3,5 км от города Могоча вертолет при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. При аварии никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

10 апреля вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем. По предварительным данным, причиной стал отказ техники. В Минобороны РФ уточнили, что вертолет выполнял плановый полет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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