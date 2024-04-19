В Ставропольском крае в поле упал небольшой самолет
В Ставропольском крае на поле упал самолет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались», – написал он.
Инцидент произошел на территории Красногвардейского округа. Губернатор не уточнил тип самолета. Причины произошедшего также не приводятся.
Позже Владимиров уточнил, что двоих катапультировавшихся летчиков нашли, они живы. По данным губернатора, летчиков увезли в больницу.
12 апреля вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкалье. По данным следствия, в 3,5 км от города Могоча вертолет при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. При аварии никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).
10 апреля вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем. По предварительным данным, причиной стал отказ техники. В Минобороны РФ уточнили, что вертолет выполнял плановый полет.