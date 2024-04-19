В Ставропольском крае в поле упал небольшой самолет

12 апреля вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкалье. По данным следствия, в 3,5 км от города Могоча вертолет при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. При аварии никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).