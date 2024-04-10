Вертолет Ми-24 потерпел крушение у побережья Крыма
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем утром 10 апреля. Предварительная причина – отказ техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Крушение вертолета произошло около 6:00 мск. Машина выполняла плановый полет над акваторией Черного моря в районе западного побережья республики Крым. На месте происшествия работает поисково-спасательная служба.
28 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в море упал военный самолет. Пилот успел катапультироваться, спасатели подобрали его на расстоянии 200 м от берега. Гражданские объекты не пострадали.
12 марта военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. В МЧС России сообщили, что причиной крушения стал пожар одного из двигателей при взлете самолета.
24 января самолет Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром «Чкаловский» – Белгород, был сбит украинской стороной из района села Липцы Харьковской области. В результате погибли 74 человека – 65 военнослужащих Украины для обмена, три сопровождавших их российских военнослужащих и шесть членов экипажа. СК России после крушения самолета возбудил уголовное дело о теракте. 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. На следующий день СК уточнил, что по самолету были выпущены две зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса. The New York Times писала, что официальные лица США на условиях анонимности подтвердили, что Ил-76 был сбит из Patriot.