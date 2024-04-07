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Минобороны Белоруссии получило из России вторую партию вертолетов Ми-35М

Ведомости

Очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М прибыла на один из аэродромов ВВС и войск ПВО в Белоруссии, вскоре они начнут заступать на боевое дежурство, сообщила пресс-служба минобороны республики. 

Воздушные суда пилотировали белорусские летчики, которые прошли обучение в учебном центре Вооруженных сил России. Маршрут перелета, как уточнили в оборонном ведомстве, составил более 2000 км.

«Постановка на вооружение новейших вертолетов – это знаковое событие не только для ВВС и войск ПВО, но и для вооруженных сил в целом. Сегодня начинают свою летную жизнь четыре новых машины», – сказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Леонид Давидович.

Совсем скоро вертолеты встанут в строй и в ближайшем будущем новые Ми-35М будут заступать на боевое дежурство и полноценно участвовать в других мероприятиях боевой подготовки, добавил он.

Россия передала Белоруссии первую партию вертолетов в августе прошлого года. Москва поставила их «в соответствии с планом строительства и развития» белорусских ВС и военно-технического развития с Россией.

Вертолет Ми-35М внешне похож на вертолет Ми-24, но принципиально отличается от него новейшей электроникой и современными приборами, сообщили в белорусском минобороны. Воздушное судно, как отмечается, способно применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готово выполнять задачи в любых условиях.

Вертолет был разработан Московским заводом имени М. Л. Миля. Его максимальная скорость – 300 км/ч, а максимальная взлетная масса – 11 500 кг. Вертолет выполняет полеты на высотах 10–25 м днем и не менее 50 м ночью с выходом на цель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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