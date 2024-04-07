Минобороны Белоруссии получило из России вторую партию вертолетов Ми-35М

«Постановка на вооружение новейших вертолетов – это знаковое событие не только для ВВС и войск ПВО, но и для вооруженных сил в целом. Сегодня начинают свою летную жизнь четыре новых машины», – сказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Леонид Давидович.