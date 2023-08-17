Минобороны Белоруссии получило первую партию российских вертолетов Ми-35

Ми-35М является модернизированной версией Ми-24В. Он был разработан Московским вертолетным заводом имени М. Л. Миля. «Роствертол» выпускает вертолет с 2005 г. Его максимальная скорость 300 км/ч, а максимальная взлетная масса – 11 500 кг. Вертолет выполняет полеты на высотах 10–25 м днем и не менее 50 м ночью с выходом на цель.