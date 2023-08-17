Минобороны Белоруссии получило первую партию российских вертолетов Ми-35
Россия передала Белоруссии первую партию вертолетов Ми-35. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
В министерстве уточнили, что вертолеты поступили на вооружение белорусской армии и летят в республику.
«Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.
В пресс-службе минобороны не уточнили, о каком количестве вертолетов идет речь.
В феврале командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщал, что вертолеты Ми-35М планируют получить в ближайшее время. «Да, целая эскадрилья, но мы получаем отряд, четыре, до апреля будут уже находиться на наших аэродромах», – говорил он.
Ми-35М является модернизированной версией Ми-24В. Он был разработан Московским вертолетным заводом имени М. Л. Миля. «Роствертол» выпускает вертолет с 2005 г. Его максимальная скорость 300 км/ч, а максимальная взлетная масса – 11 500 кг. Вертолет выполняет полеты на высотах 10–25 м днем и не менее 50 м ночью с выходом на цель.
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. В июле 2023 г. Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных.