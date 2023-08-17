Газета
Политика

Минобороны Белоруссии получило первую партию российских вертолетов Ми-35

Ведомости

Россия передала Белоруссии первую партию вертолетов Ми-35. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

В министерстве уточнили, что вертолеты поступили на вооружение белорусской армии и летят в республику.

«Вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

В пресс-службе минобороны не уточнили, о каком количестве вертолетов идет речь.

В феврале командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщал, что вертолеты Ми-35М планируют получить в ближайшее время. «Да, целая эскадрилья, но мы получаем отряд, четыре, до апреля будут уже находиться на наших аэродромах», – говорил он.

Ми-35М является модернизированной версией Ми-24В. Он был разработан Московским вертолетным заводом имени М. Л. Миля. «Роствертол» выпускает вертолет с 2005 г. Его максимальная скорость 300 км/ч, а максимальная взлетная масса – 11 500 кг. Вертолет выполняет полеты на высотах 10–25 м днем и не менее 50 м ночью с выходом на цель.

10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. В июле 2023 г. Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных