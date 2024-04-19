Губернатор Владимиров сообщил о состоянии выживших летчиков с упавшего Ту-22М3
Жизни двоих летчиков с упавшего на Ставрополье Ту-22М3 ничто не угрожает, они находятся под контролем врачей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Угрозы для жизни двоих летчиков, с которыми работают краевые медики, нет. Врачи делают все необходимое. Пациентов в ближайшее время перевезут в военный госпиталь, который находится за пределами нашего региона», – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Ту-22М3 ВКС России упал в поле в Красногвардейском округе Ставрополья 19 апреля. По данным Минобороны РФ, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, на его борту не было боекомплекта. Летчики катапультировались. В ведомстве уточнили, что троих членов экипажа эвакуировали, но один из них погиб. Поиски четвертого летчика продолжаются.
По предварительной информации Минобороны РФ, причиной крушения стала техническая неисправность. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что бомбардировщик якобы был сбит в результате их операции.
Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.