Губернатор Владимиров сообщил о состоянии выживших летчиков с упавшего Ту-22М3

Ту-22М3 ВКС России упал в поле в Красногвардейском округе Ставрополья 19 апреля. По данным Минобороны РФ, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, на его борту не было боекомплекта. Летчики катапультировались. В ведомстве уточнили, что троих членов экипажа эвакуировали, но один из них погиб. Поиски четвертого летчика продолжаются.