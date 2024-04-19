Один из членов экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб

Один из членов экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погибБомбардировщик потерпел крушение, возвращаясь с боевого вылета, поиски четвертого летчика продолжаются
Один из членов экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», – написал Владимиров.
19 апреля Ту-22М3 ВКС России упал в поле в Красногвардейском округе Ставрополья. По данным Минобороны РФ, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались. В ведомстве уточнили, что троих членов экипажа эвакуировали, поиски четвертого продолжаются. Владимиров ранее сообщал, что живыми были найдены двое летчиков, их уже доставили в больницу.
В Минобороны отмечали, что на борту не было боекомплекта. В результате падения разрушений нет, уточнили там. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
Ту-22М – семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.