Один из членов экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3 погиб

19 апреля Ту-22М3 ВКС России упал в поле в Красногвардейском округе Ставрополья. По данным Минобороны РФ, самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Летчики катапультировались. В ведомстве уточнили, что троих членов экипажа эвакуировали, поиски четвертого продолжаются. Владимиров ранее сообщал, что живыми были найдены двое летчиков, их уже доставили в больницу.