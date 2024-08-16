Суд оштрафовал писателя Акунина за отсутствие маркировки иноагента

В декабре 2023 г. главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело в отношении Акунина по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. В тот же день Росфинмониторинг внес писателя в реестр экстремистов и террористов.