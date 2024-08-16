Суд оштрафовал писателя Акунина за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, внесен в реестр иноагентов) на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Решение было вынесено по ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение материалов иноагента без указания на то, что эти материалы произведены иноагентом). Писателю вынесли максимальный штраф по этой части.
В декабре 2023 г. главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело в отношении Акунина по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. В тот же день Росфинмониторинг внес писателя в реестр экстремистов и террористов.
26 января стало известно, что Акунин был объявлен в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.
Уголовное преследование Акунина началось после интервью пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров). Блогеры представились экс-министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда писатель признался в поддержке действий ВСУ.