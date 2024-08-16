Марата Гельмана оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал российского галериста, экс-заместителя гендиректора «Первого канала» Марата Гельмана (признан иноагентом в России) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Коллекционер признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация и распространение материалов без указания маркировки иноагента).
20 декабря 2022 г. МВД России объявило Гельмана в розыск по статье УК. В реестр СМИ-иноагентов галерист был внесен 30 декабря 2021 г. Гельман с 2014 г. живет в Черногории, в 2015 г. он стал соучредителем арт-резиденции в Которе.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности. 11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов.