В Госдуму внесут проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
Депутаты от партии ЛДПР 19 августа внесут в Госдуму законопроект, который запрещает трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию. С документом ознакомились «РИА Новости».
Законопроект касается низкоквалифицированных специалистов, которые прибывают в Россию только на основании трудового договора или патента. При этом они не имеют других законных оснований проживать на территории страны. Исключения составят члены семей работников с высокой квалификацией.
Как отметили авторы законопроекта, сейчас члены семьи могут переезжать в Россию следом за мигрантом на основании его трудового договора или патента. Это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности, считают депутаты. Законопроект предлагает отменить действие этой нормы.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России нового режима высылки – он касается нелегальных мигрантов. Иностранец, на которого распространяется режим высылки, будет внесен в реестр контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.