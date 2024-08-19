В Госдуму внесут проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России нового режима высылки – он касается нелегальных мигрантов. Иностранец, на которого распространяется режим высылки, будет внесен в реестр контролируемых лиц. До момента высылки иностранный гражданин или лицо без гражданства помещается в спецучреждение. Когда он покинет страну, режим прекратит свое действие.