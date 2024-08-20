Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 31,4% за неделю

За указанный период выздоровели 10 558 человек, что на 20,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения составил 9,21. По данным оперштаба, увеличение заболеваемости наблюдалось в 71 субъекте страны, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по России. Всего за неделю от болезни умерли 11 человек.