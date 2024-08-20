Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 31,4% за неделю
За неделю с 12 по 18 августа заболеваемость коронавирусом в России выросла на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей, следует из сообщения Федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций за неделю составило 1409 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 28,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по России», – говорится в сообщении.
За указанный период выздоровели 10 558 человек, что на 20,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения составил 9,21. По данным оперштаба, увеличение заболеваемости наблюдалось в 71 субъекте страны, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по России. Всего за неделю от болезни умерли 11 человек.
В августе в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью, а ситуация остается стабильной. Согласно сообщению ведомства, сезонные всплески происходят из-за изменений в погоде и увеличения числа контактов в общественных местах.