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Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 31,4% за неделю

Ведомости

За неделю с 12 по 18 августа заболеваемость коронавирусом в России выросла на 31,4% по сравнению с предыдущей неделей, следует из сообщения Федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций за неделю составило 1409 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 28,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах Российской Федерации, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

За указанный период выздоровели 10 558 человек, что на 20,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения составил 9,21. По данным оперштаба, увеличение заболеваемости наблюдалось в 71 субъекте страны, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по России. Всего за неделю от болезни умерли 11 человек.

В августе в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью, а ситуация остается стабильной. Согласно сообщению ведомства, сезонные всплески происходят из-за изменений в погоде и увеличения числа контактов в общественных местах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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