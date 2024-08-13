Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости COVID-19 сезонностью
Заболеваемость коронавирусом в России растет в связи с сезонностью, ситуация остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах», – говорится в сообщении.
В течение последних пяти недель ведомство фиксирует рост заболеваемости, которая регистрируется на низких значениях. За последнюю неделю показатель вырос на 29,1% до 10 200 случаев. Доминирующим в России штаммом остается «омикрон». Среди циркулирующих штаммов в последние три недели выделяются варианты FLiRT, включая KS.1 и JN.1.16.1.
13 августа сообщалось, что с 5 по 11 августа 2024 г. были госпитализированы 1100 пациентов с коронавирусом, что на 24% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций выросло в 47 регионах, а в 22 увеличение составило более, чем в среднем по России. Заболеваемость выросла в 59 субъектах РФ.