Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости COVID-19 сезонностью

13 августа сообщалось, что с 5 по 11 августа 2024 г. были госпитализированы 1100 пациентов с коронавирусом, что на 24% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций выросло в 47 регионах, а в 22 увеличение составило более, чем в среднем по России. Заболеваемость выросла в 59 субъектах РФ.