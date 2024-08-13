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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости COVID-19 сезонностью

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России растет в связи с сезонностью, ситуация остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах», – говорится в сообщении. 

В течение последних пяти недель ведомство фиксирует рост заболеваемости, которая регистрируется на низких значениях. За последнюю неделю показатель вырос на 29,1% до 10 200 случаев. Доминирующим в России штаммом остается «омикрон». Среди циркулирующих штаммов в последние три недели выделяются варианты FLiRT, включая KS.1 и JN.1.16.1.

13 августа сообщалось, что с 5 по 11 августа 2024 г. были госпитализированы 1100 пациентов с коронавирусом, что на 24% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций выросло в 47 регионах, а в 22 увеличение составило более, чем в среднем по России. Заболеваемость выросла в 59 субъектах РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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