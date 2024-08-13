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Госпитализация пациентов с ковидом за неделю выросла на 24%

Ведомости

С 5 по 11 августа 2024 г. число госпитализаций с коронавирусом составила 1100 человек, что на 24% больше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, а в 22-х увеличение составило более, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.

За прошедшую неделю выздоровели 8777 человек, или на 12,7% больше. От инфекции скончались 14 человек.

6 августа «Ведомости» писали об увеличении заболеваемости ковидом четвертую неделю в связи с приближением осени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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