Госпитализация пациентов с ковидом за неделю выросла на 24%
С 5 по 11 августа 2024 г. число госпитализаций с коронавирусом составила 1100 человек, что на 24% больше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, а в 22-х увеличение составило более, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.
За прошедшую неделю выздоровели 8777 человек, или на 12,7% больше. От инфекции скончались 14 человек.
6 августа «Ведомости» писали об увеличении заболеваемости ковидом четвертую неделю в связи с приближением осени.