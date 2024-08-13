Госпитализация пациентов с ковидом за неделю выросла на 24%

Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, а в 22-х увеличение составило более, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.