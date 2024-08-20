Малые спутники Rocket Lab для отправки на Марс прибыли на космодром
Два малых спутника Escapade, которые должны быть запущены к Марсу в рамках первого полета HY New Glenn, прибыли с завода Rocket Lab в Калифорнии во Флориду на стартовую площадку, сообщает SpaceNews.
По информации издания, запуск должен состояться осенью этого года. В отличие от прошлых миссий на Марс, ни NASA, ни другие компании и организации, участвующие в Escapade, не раскрыли конкретную дату запуска или даже период запуска миссии, хотя источники в отрасли говорят, что он может состояться в октябре, если New Glenn будет готов.
Как рассказали в компании, New Glenn не отправит два космических аппарата Escapade напрямую на Марс, а вместо этого на расширенную околоземную орбиту, с которой космический аппарат будет использовать свои собственные двигатели, чтобы направиться к Марсу.
Каждый из двух космических аппаратов, названных Blue и Gold в честь цветов Калифорнийского университета в Беркли, который будет управлять миссией, весит 524 км, датчики – 8 кг. Топливо составляет 70% массы космического аппарата.