Малые спутники Rocket Lab для отправки на Марс прибыли на космодром

По информации издания, запуск должен состояться осенью этого года. В отличие от прошлых миссий на Марс, ни NASA, ни другие компании и организации, участвующие в Escapade, не раскрыли конкретную дату запуска или даже период запуска миссии, хотя источники в отрасли говорят, что он может состояться в октябре, если New Glenn будет готов.