Кабмин поддержал проект ВС о приостановке судов участников спецоперации
Правительство России поддержало законопроект Верховного суда (ВС), который подразумевает приостановку судебного производства в отношении участников спецоперации. С официальным отзывом кабмина ознакомился ТАСС.
Законопроект предлагает приостанавливать судебное производство по уголовному делу подсудимых, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключивших контракт о прохождении службы. В кабмине отметили, что законопроект «не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе».
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки», – говорится в отзыве. Кабмин указал, что нововведения потребуют изменений в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас нормы этого ФЗ не предусматривают возможность заключения контракта о прохождении военной службы с подсудимыми.
13 августа Верховный суд предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда. Инициативой предлагается дополнить положения ст. 78.1 УК РФ. Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор.