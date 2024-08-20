Кабмин поддержал проект ВС о приостановке судов участников спецоперации

Законопроект предлагает приостанавливать судебное производство по уголовному делу подсудимых, призванных на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключивших контракт о прохождении службы. В кабмине отметили, что законопроект «не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе».