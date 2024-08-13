ВС предложил приостанавливать дела участников спецоперации на стадии суда

ВС предложил приостанавливать дела участников спецоперации на стадии судаСейчас приостановка предусмотрена на этапе расследования
Верховный суд (ВС) России предложил освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда, следует из законопроекта, представленного на Пленуме суда, пишет ТАСС. Сейчас дела можно приостанавливать на стадии следствия.
Законопроектом предлагается применять механизм приостановки уголовного дела в отношении участника спецоперации на этапе судебного производства, когда уголовное дело уже направлено в суд. Согласно инициативе, приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор.
Инициативой предлагается дополнить положения ст. 78.1 УК РФ.
23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве воинских частей освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на этапе следствия. Основанием для приостановки дел будут служить награждения такого лица государственной наградой или его увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО, периода мобилизации или отменой военного положения. Норма затрагивает мобилизованных и контрактников.
Похожее предложение поступало в Госдуму летом 2023 г., писали «Ведомости». В инициативе прописывался перечень тех, кто может быть освобожден от наказания или уголовного преследования в случае заключения контракта на военную службу. Документ 2024 г. уточнил нормы того законопроекта, закрепляя положения в УК и УПК.