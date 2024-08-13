ВС предложил приостанавливать дела участников спецоперации на стадии суда

23 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве воинских частей освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на этапе следствия. Основанием для приостановки дел будут служить награждения такого лица государственной наградой или его увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО, периода мобилизации или отменой военного положения. Норма затрагивает мобилизованных и контрактников.