Госдума рассмотрит инициативу об уголовном преследовании россиян за рубежом

Адвокат Леонид Соловьев в свою очередь обратил внимание на то, что в нынешней редакции статьи УПК фактически был запрет на передачу материалов уголовного дела для преследования в иностранном государстве граждан России. Поправка вводит такую возможность. Стоимость защиты по уголовным делам в иностранных юрисдикциях сама по себе может создать значительные трудности, говорит адвокат Константин Кудряшов. При этом оправдательные приговоры за рубежом, порой болезненные для имиджа правоохранительной системы, со временем вынудят власти совершенствовать Уголовно-процессуальный кодекс России, законодательно «подтягивать» выявленные проблемные нормы сбора и закрепления доказательств по уголовным делам до общепринятых мировых стандартов. Поскольку УПК РФ один, в долгосрочной перспективе россияне внутри страны от принятия законопроекта выиграют, заключил Кудряшов.