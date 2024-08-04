Госдума рассмотрит инициативу об уголовном преследовании россиян за рубежом

Госдума рассмотрит инициативу об уголовном преследовании россиян за рубежомНаправлять материалы для привлечения к ответственности будет Генпрокуратура
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий наделить Генпрокуратуру РФ правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления россиян, которые скрываются от следствия за рубежом.
Документ разработали депутаты от фракций «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также депутат от «Справедливой России» Александр Терентьев. Авторы предлагают внести изменения в текст статьи 458 УПК РФ (направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования).
Сейчас Генпрокуратура, говорится в пояснительной записке, может направить материалы уголовного дела в компетентные органы иностранного государства для преследования иностранного гражданина, совершившего преступление в России и позже скрывшегося за ее пределами. Новая редакция статьи позволит Генпрокуратуре делать то же самое в отношение российских граждан, которые скрываются от следствия и суда за рубежом.
Действующее законодательство, отмечают авторы законопроекта, не позволяет в надлежащей мере «обеспечивать неотвратимость ответственности обвиняемых», включая подсудимых, которые скрываются за границей, и постоянно проживающих там российских граждан, ведущих из-за рубежа антироссийскую деятельность. Выдать их России иностранные государства отказываются зачастую по политическим причинам, подтверждая при этом готовность осуществить у себя их преследование за совершение в России общеуголовного преступления.
Изменения учитывают, что по условиям ряда международных договоров РФ, законодательства иностранных государств и на основе принципа взаимности за рубеж могут передаваться уголовные дела с запросами об осуществлении уголовного преследования в отношении подозреваемых и обвиняемых независимо от их гражданства, стадии уголовного судопроизводства, а также места совершения подпадающего под юрисдикцию России преступления. Кроме того, в международных договорах предусмотрены случаи передачи или возвращения лица вместе с передаваемым делом либо вслед за переданным делом в запрашиваемое государство, что также должно учитываться в статье.
«Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания», – пояснил Пискарев в своем Telegram канале.
Как пояснил адвокат Александр Передрук, для направления уголовного дела в целях осуществления уголовного преследования подозреваемого, совершившего преступление на территории России и оказавшегося за ее пределами, необходимо наличие действующего международного договора или соглашения о взаимодействии на основе принципа взаимности. Важно заметить, что принцип взаимности может быть по-разному истолкован государствами. Кроме того, договоры могут содержать положения, которые позволяют отказать в удовлетворении запроса об уголовном преследовании.
Одним из таких договоров является Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 г., добавил адвокат. Она позволяет государству отказать в принятии к исполнению просьбы об уголовном преследовании подозреваемого, например, если оно считает, что правонарушение, в отношении которого запрашивается проведение судопроизводства, является нарушением политического характера. Необходимым условием принятия решения о направлении уголовного дела также является установление факта нахождения подозреваемого на территории конкретной страны, что возможно только на основе официальных сообщений компетентных органов этого государства, отметил Передрук.
Адвокат Леонид Соловьев в свою очередь обратил внимание на то, что в нынешней редакции статьи УПК фактически был запрет на передачу материалов уголовного дела для преследования в иностранном государстве граждан России. Поправка вводит такую возможность. Стоимость защиты по уголовным делам в иностранных юрисдикциях сама по себе может создать значительные трудности, говорит адвокат Константин Кудряшов. При этом оправдательные приговоры за рубежом, порой болезненные для имиджа правоохранительной системы, со временем вынудят власти совершенствовать Уголовно-процессуальный кодекс России, законодательно «подтягивать» выявленные проблемные нормы сбора и закрепления доказательств по уголовным делам до общепринятых мировых стандартов. Поскольку УПК РФ один, в долгосрочной перспективе россияне внутри страны от принятия законопроекта выиграют, заключил Кудряшов.