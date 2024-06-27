Для чего расследуют уголовные дела посмертно

Для чего расследуют уголовные дела посмертноНовая норма может коснуться преступлений против мира и безопасности
Преступники должны в любом случае нести ответственность за правонарушения против мира и безопасности, в том числе путем признания их вины по суду даже после их смерти. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров. Он предложил внести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы: «Чтобы ответственность за преступления против мира и безопасности человека была реальна. Независимо от того, пожизненная она или посмертная по отношению к тем, кто совершил такие преступления».
Федоров пояснил, что в результате спецоперации не все из тех, кто причастен к преступлениям вооруженных сил Украины (ВСУ), доживут до суда. Представитель Следственного комитета также напомнил, что сейчас в производстве у ведомства находятся уголовные дела, возбужденные по признакам совершения геноцида. По его мнению, посмертное наказание поможет сохранить историческую правду, а также бороться с героизацией нацизма и неонацизмом в целом.
Вместе с этим Федоров предложил еще ввести уголовную ответственность для юридических лиц. «Да, не посадишь юридическое лицо в тюрьму. Но существует огромный спектр других уголовных наказаний, которые весьма эффективны и применяются к юридическим лицам за рубежом», – сказал он. К примеру, уточнил Федоров, за рубежом к юрлицам применяются уголовно-правые санкции, начиная от такого классического вида наказания, как штраф.
Широко о посмертном наказании стали говорить еще в 2011 г., когда Конституционный суд вынес постановление по резонансному уголовному делу о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Суд тогда подтвердил право близких родственников возражать против прекращения дела в связи со смертью подозреваемого, а спустя два года – обязанность следователей запрашивать согласие подозреваемых на аналогичные действия, если они происходят на стадии предварительного расследования. 25 февраля 2010 г. на Гагаринской площади Mercedes S500 Баркова столкнулся с Citroen С3, в которой находились два врача, за рулем была Ольга Александрина, на пассажирском сиденье – Вера Сидельникова. Обе женщины погибли. Следствие решило, что Александрина нарушила правила дорожного движения. 5 июля 2013 г. Гагаринский суд Москвы признал, что авария произошла по вине Александриной, и прекратил против нее дело в связи со смертью обвиняемой.
Адвокат по уголовным делам Александр Бурчук в беседе с «Ведомостями» отметил, что приговор – это не только наказание, но и судебное решение, которое разрешает массу вопросов. Например, возмещение ущерба, а также признание факта преступления и восстановление социальной справедливости. То есть суд называет человека преступником и, допустим, возмещает потерпевшим ущерб за счет ареста имущества, что невозможно в никакой другой форме. По делам террористической направленности, продолжает Бурчук, опять же, родственники не могут получить тело. При этом адвокат считает, что потенциально посмертных уголовных дел не так уж много, а внесение изменений в закон может увеличить нагрузку на суды и следствие.
Участвовавший в посмертном деле Максима Марцинкевича (известный как «Тесак») адвокат Алексей Михальчик обратил внимание на то, что на практике в расследовании подобных уголовных дел показания подсудимых играют небольшую роль. В феврале 2023 г. Мытищинский городской суд Московской области прекратил посмертное дело против Марцинкевича по просьбе его родственников. Ходатайство о прекращении уголовного преследования подал отец Марцинкевича. В заявлении он согласился с прекращением дела в связи со смертью сына. Согласно законодательству, такая мотивировка не относится к реабилитирующим основаниям. До этого родственники Марцинкевича категорически отказывались от подобного варианта.
Михальчик предположил, что такая инициатива СК может быть связана с тем, что в случае дел, связанных со спецоперацией, смогут арестовывать имущество за рубежом для возмещения ущерба потерпевшим. «Возможно, Следственный комитет имел в виду, что нужно скорректировать как-то нормы, что это не императив», – пояснил он. То есть сейчас следователи не могут возбуждать дела в отношении умерших без согласия родственников. «Получается это как средство защиты со стороны родственников», – уточнил Михальчик. Адвокат напомнил, что ранее рассматривался законопроект о возмещении вреда потерпевшим государством, а впоследствии уже взысканием средств государственным органом. Но этот проект не был принят из-за финансовой составляющей, добавил он.
В настоящее время в Бутырском суде слушается посмертное уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, погибшего от рук дочерей. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по инициативе родственников Хачатуряна, которые настаивают на необоснованности обвинений мужчины в сексуальном насилии и регулярных истязаниях дочек.