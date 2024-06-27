Для чего расследуют уголовные дела посмертно

Широко о посмертном наказании стали говорить еще в 2011 г., когда Конституционный суд вынес постановление по резонансному уголовному делу о ДТП на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Суд тогда подтвердил право близких родственников возражать против прекращения дела в связи со смертью подозреваемого, а спустя два года – обязанность следователей запрашивать согласие подозреваемых на аналогичные действия, если они происходят на стадии предварительного расследования. 25 февраля 2010 г. на Гагаринской площади Mercedes S500 Баркова столкнулся с Citroen С3, в которой находились два врача, за рулем была Ольга Александрина, на пассажирском сиденье – Вера Сидельникова. Обе женщины погибли. Следствие решило, что Александрина нарушила правила дорожного движения. 5 июля 2013 г. Гагаринский суд Москвы признал, что авария произошла по вине Александриной, и прекратил против нее дело в связи со смертью обвиняемой.