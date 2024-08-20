Суд признал законным приговор Крисевичу за хулиганство
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Павлу Крисевичу, осужденному на пять лет колонии общего режима за акцию с имитацией выстрелов на Красной площади. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Крисевичу и постановил оставить решение первой и кассационной инстанций без изменения», – уточнили в суде.
27 сентября 2023 г. Тверской районный суд Москвы приговорил Крисевича к пяти годам заключения в колонии общего режима. Похожий приговор по тому же уголовному делу Тверской суд Москвы уже выносил Крисевичу 18 октября 2022 г., но в июне апелляционный суд отменил его решение и вернул дело на доследование. «Коммерсантъ» сообщал, что инициативу по возобновлению следствия проявила сторона гособвинения.
Крисевич был задержан 11 июня 2021 г. на Красной площади после того, как он, по данным МВД, произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и «сымитировал третий в себя».