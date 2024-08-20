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Суд признал законным приговор Крисевичу за хулиганство

Ведомости

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Павлу Крисевичу, осужденному на пять лет колонии общего режима за акцию с имитацией выстрелов на Красной площади. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд рассмотрел кассационную жалобу на приговор Крисевичу и постановил оставить решение первой и кассационной инстанций без изменения», – уточнили в суде.

27 сентября 2023 г. Тверской районный суд Москвы приговорил Крисевича к пяти годам заключения в колонии общего режима. Похожий приговор по тому же уголовному делу Тверской суд Москвы уже выносил Крисевичу 18 октября 2022 г., но в июне апелляционный суд отменил его решение и вернул дело на доследование. «Коммерсантъ» сообщал, что инициативу по возобновлению следствия проявила сторона гособвинения.

Крисевич был задержан 11 июня 2021 г. на Красной площади после того, как он, по данным МВД, произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и «сымитировал третий в себя».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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