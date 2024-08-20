Суд признал законным приговор Крисевичу за хулиганство

27 сентября 2023 г. Тверской районный суд Москвы приговорил Крисевича к пяти годам заключения в колонии общего режима. Похожий приговор по тому же уголовному делу Тверской суд Москвы уже выносил Крисевичу 18 октября 2022 г., но в июне апелляционный суд отменил его решение и вернул дело на доследование. «Коммерсантъ» сообщал, что инициативу по возобновлению следствия проявила сторона гособвинения.